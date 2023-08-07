Oyuncu Bora Akkaş baba oldu

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile şubat ayında Milano şehrinde evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu.

Suzan adını verdiler

Bora Akkaş ve Oben Alkan, bebeklerini kucaklarına aldı. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına Suzan adını verdi.

"Beş küçük barnakcık"

Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" notuyla yayınlamıştı.