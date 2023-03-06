Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor
Şubat 2023'de iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da evlenen Bora Akkaş, baba oluyor. Oben Alkan, müjdeli haberi "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" sözleriyle duyurdu.
Oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Milano'da evlenen genç çiftten güzel haber geldi.
Bebek geliyor
Sosyal medyayı aktif kullanan iki isim, son olarak yaptıkları bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Oben Alkan, karnı burnunda bir pozunu paylaşarak, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı.
Alkan paylaşımına, “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakçık” notunu düştü.
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Müjdeli haberin ardından birçok ünlü isim tebrik mesajı paylaştı.