Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor

Oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Milano'da evlenen genç çiftten güzel haber geldi.

Bebek geliyor

Sosyal medyayı aktif kullanan iki isim, son olarak yaptıkları bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Oben Alkan, karnı burnunda bir pozunu paylaşarak, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Alkan paylaşımına, “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakçık” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Obi (@obenalkan)'in paylaştığı bir gönderi

Müjdeli haberin ardından birçok ünlü isim tebrik mesajı paylaştı.