Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu
Bülent Şakrak, kalbini genç sevgilisi Burcu Kirman’a kaptırmıştı. Ünlü oyuncu genç sevgilisi ile fotoğraflarını 'Alayına..." mesajı ile paylaştı.
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8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran Şakrak, Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra yeni ilişkisiyle tekrar gündeme geldi.
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Boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarının ardından Şakrak, şu sıralar Burcu Kirman ile olan birlikteliğiyle adından söz ettiriyor. 47 yaşındaki Bülent Şakrak, kalbini 25 yaşındaki Burcu Kirman'a kaptırdı
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Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu olan Kirman, Şakrak ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada da yoğun tartışmalara yol açtı.
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Ünlü oyuncu genç sevgilisi ile yeni fotoğraflarını 'Alayına..." mesajı ile paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla çoğu zaman gündem olan Şakrak’ın yeni aşk pozuna takipçilerinden yorum yağdı.