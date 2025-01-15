Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu

Bülent Şakrak, kalbini genç sevgilisi Burcu Kirman’a kaptırmıştı. Ünlü oyuncu genç sevgilisi ile fotoğraflarını 'Alayına..." mesajı ile paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu - Resim : 1

8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran Şakrak, Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra yeni ilişkisiyle tekrar gündeme geldi.

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Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu - Resim : 2

Boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarının ardından Şakrak, şu sıralar Burcu Kirman ile olan birlikteliğiyle adından söz ettiriyor. 47 yaşındaki Bülent Şakrak, kalbini 25 yaşındaki Burcu Kirman'a kaptırdı

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Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu - Resim : 3

Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu olan Kirman, Şakrak ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada da yoğun tartışmalara yol açtı.

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Oyuncu Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman’dan yeni aşk pozu - Resim : 4

Ünlü oyuncu genç sevgilisi ile yeni fotoğraflarını 'Alayına..." mesajı ile paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla çoğu zaman gündem olan Şakrak’ın yeni aşk pozuna takipçilerinden yorum yağdı. 