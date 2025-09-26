Oyuncu Burak Berkay Akgül'den sevgilisi Özge Yağız'a romantik kutlama
Oyunculuk camiasının gözde çiftlerinden Burak Berkay Akgül ile meslektaşı sevgilisi Özge Yağız'ın aşkları devam ediyor. Romantik aşık olarak bilinen Burak Berkay Akgül, sevgilisi Özge Yağız'ın doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla kutladı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncu Burak Berkay Akgül, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Özge Yağız'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
İlişkilerini genellikle gözlerden uzakta tutan çift, bu özel kutlamayla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Çiftten Burak Berkay Akgül, 28 yaşına giren sevgilisi Özge Yağız'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantik karelerle taçlandırdı.
