Oyuncu Burak Can'dan duygulandıran paylaşım! Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

Genç yaşta aramızdan ayrılan İbrahim Yıldız'ın vefatı, üzerinden geçen 40 güne rağmen sanat camiasındaki derin sızısını koruyor. 6 aylık zorlu bir yoğun bakım sürecinin ardından, henüz 27 yaşındayken hayata gözlerini yuman Yıldız, ardında büyük bir özlem bıraktı.

İbrahim Yıldız'ın vefatının 40. günü vesilesiyle dostları ve sevenleri onu bir kez daha dualarla ve duygusal mesajlarla anıyor.

Sensiz 40 Gün..."

Oyuncu Burak Can'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o kare, sadece bir fotoğrafı değil, bir dostun kardeşine duyduğu derin hasreti simgeliyor. Burak Can'ın paylaştığı bu vefa dolu mesaj, sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılarak genç oyuncunun anısını bir kez daha canlandırdı:

"Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün... Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin."

28 Şubat'ta gerçekleştirilen cenaze töreni, genç oyuncunun ne kadar çok sevildiğinin bir kanıtıydı. Alina Boz, Miray Akay ve Berk Ali Çatal gibi genç kuşağın başarılı oyuncuları, son yolculuğunda arkadaşlarını yalnız bırakmamış; acılarını Yıldız ailesiyle paylaşmışlardı.