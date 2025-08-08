Oyuncu Burak Çelik baba oldu

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik, 2024 yılının son ayında Ece Bayrak ile nikah masasına oturdu.

Karadağ'da dünyaevine giren ünlü çiftten nikahtan birkaç ay sonra bebek müjdesi geldi. Baba olacağını "En güzel sürpriz" notuyla duyuran ünlü oyuncunun bir oğlu olacağı ortaya çıktı.

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Çelik ile eşinden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" ifadelerine yer verdi.

Ece Çelik ile Burak Çelik, bebeklerine "Kaan Aslan" adını koydu.