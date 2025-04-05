Oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Kuzgun ve Camdaki Kız gibi dizilerdeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, 9 aylık olan kızı Luna'nın son halini paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 1

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi. 

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Oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 2

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik zaman zaman sosyal medya hesabından kızıyla pozlarını paylaşıyor. 

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Oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu o pozlara yenisini ekledi. 9 aylık olan minik kızı Luna'yı paylaştı. Ünlü isim paylaşımına 'Günlük pozitif' notunu düştü.  

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Oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 4

Burcu Biricik kızının yüzünü yine göstermemeyi tercih etti. 