Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları

Tatil için Yunanistan'a giden Burcu Özberk burada verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları - Resim : 1

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 

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Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları - Resim : 2

Instagram'da yaklaşık 10.5 milyon takipçisi bulunan  Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. 

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Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları - Resim : 3

Şimdilerde Mikonos'ta tatilde olan güzel oyuncudan paylaşımlar geldi. Mikonos sokaklarında objektif karşısına geçen Özberk'in fit hali dikkat çekti.

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Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları - Resim : 4

Özberk'in paylaşımına; "Baştan aşağıya asalet", "Yunanistan'ın kraliçesi", "Tatlılık ve güzellik", "Süpersin" gibi yorumlar geldi. 