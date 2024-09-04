Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.