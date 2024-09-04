Oyuncu Burcu Özberk'ten Mikonos pozları
Tatil için Yunanistan'a giden Burcu Özberk burada verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.
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Instagram'da yaklaşık 10.5 milyon takipçisi bulunan Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Şimdilerde Mikonos'ta tatilde olan güzel oyuncudan paylaşımlar geldi. Mikonos sokaklarında objektif karşısına geçen Özberk'in fit hali dikkat çekti.
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Özberk'in paylaşımına; "Baştan aşağıya asalet", "Yunanistan'ın kraliçesi", "Tatlılık ve güzellik", "Süpersin" gibi yorumlar geldi.