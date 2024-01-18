Oyuncu Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi! Son hali beğeni topladı

18 Ocak'ta Netflix'te başlayacak olan yeni Çağatay Ulusoy dizisi 'Kübra'nın galası dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Sık sık aldığı kilolarla gündeme gelen Ulusoy'un yeni imajı dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı beğenildi

Sürekli "Çöktü", "Çok kilo aldı" yorumlarına maruz kalan Ulusoy, imaj dönüşümüyle olay yarattı. Yakışıklı oyuncunun son halini gören kadın hayranları, yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Kübra dizisi konusu

Gökhan, İstanbul’un arka mahallelerinin birinde yaşayan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan sıradan bir gençtir. Bu sıradan hayatı; üyesi olduğu sanal bir uygulamada, Kübra isimli hesaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar: “Sen farklısın!”. Gökhan başta önemsemediği bu mesajın ne anlama geldiğini de, kendisine attığı mesajlarla ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar veren Kübra’nın kim olduğunu da zamanla anlar. Gökhan’ın bu gerçeği kabullenmesi onu zorlu bir yolculuğa çıkarmış olur. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Ve Gökhan kendini “karanlık ve aydınlığın savaşı” olarak gördüğü bir savaşın tarafı olarak bulacaktır.