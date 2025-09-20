Oyuncu Cansu Fırıncı evlendi Oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıldır aşk yaşadığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile hayatını birleştirdi. 20 Eylül 2025 Pek çok dizide rol alan Cansu Fırıncı, Sevgi Görgüç ile dünyaevine girdi. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. sık okunanlar Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi Kader matrisi numaraları ne anlatır? Uyumluluğa nasıl bakılır? astro haber 21 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 20 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 19 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin Gökhan Özen, sevgilisinin kim olduğunu açıkladı Derin Talu küçüklük pozlarını paylaştı Ata Demirer'den sevgilisine romantik kutlama