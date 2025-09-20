Oyuncu Cansu Fırıncı evlendi

Oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıldır aşk yaşadığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile hayatını birleştirdi.

Pek çok dizide rol alan Cansu Fırıncı, Sevgi Görgüç ile dünyaevine girdi. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

 İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.Oyuncu Cansu Fırıncı evlendi - Resim : 1