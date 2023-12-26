Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'dan yeni açıklama: 1 ay önce boşandık, Ümran Hanım'la mutluyuz

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un aşk yaşadığı, birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ilk kez Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programına konuştu.

BİR AY ÖNCE BOŞANDIK

"Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini açıkladı:

"1 ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?"

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un görüntülerinin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" demişti.