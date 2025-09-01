Anasayfa Magazin Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi verdi: Üçüncü kişiyi bekliyoruz
Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi verdi: Üçüncü kişiyi bekliyoruz
Haklarında bir süredir boşanma iddiaları olan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla bu iddialara son noktayı koydu. Çift, ayrılık yerine bebek beklediklerini duyurdu.
1 / 6
Ünlü oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 10 yıl önce dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.
2 / 6
Gözlerden uzak bir hayat süren çift, son paylaşımlarıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.
3 / 6
Sosyal medyada paylaştıkları bir video ile takipçilerini merakta bırakan çift, ayrılık haberi beklenirken büyük bir sürpriz yaptı.
4 / 6
Videoda konuşan Begüm Öner, "Biliyorsunuz 10 yıldır süren bir evliliğimiz var ve bu süreci sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün sizlerle önemli bir paylaşım yapmak istedik. Hakkımızda çıkacak yalan haberlere kulak asmayın, bize inanın" diyerek söze başladı.