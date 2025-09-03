Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni aile pozu
Doğum sonrası kısa sürede fit bir görünüme kavuşan Zeynep Tuğçe Bayat'ın ailesi ile paylaştığı tatil karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak çiftin hayranları arasında büyük ilgi gördü.
2010 yılında "Gönülçelen" dizisinin setinde tanışan ve 2020'de evlenen oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak 2025'te oğulları Atlas'ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.
Aile hayatlarıyla olduğu kadar romantik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen çift, bu kez üç kişilik çekirdek aile pozuyla dikkat çekti.
Çiftin mutlu aile pozu, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşıma, hayranlar "maşallah" diyerek sevgilerini ve iyi dileklerini dile getirdi.