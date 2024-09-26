Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021 yılında düğün yapmıştı.