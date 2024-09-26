Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal'ın oğlu dünyaya geldi.
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"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021 yılında düğün yapmıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Hardal ile Telkök ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berkay Hardal, hastanede çekilen fotoğraflara "Evimizin neşesi, hoş geldin" notunu düştü.
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Ünlü isim, 24 Eylül'de dünyaya gelen oğluna Noyan adını verdiğini de duyurdu.