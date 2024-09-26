Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal'ın oğlu dünyaya geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı - Resim : 1

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021 yılında düğün yapmıştı.

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Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Hardal ile Telkök ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

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Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı - Resim : 3

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Berkay Hardal, hastanede çekilen fotoğraflara "Evimizin neşesi, hoş geldin" notunu düştü. 

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Oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeklerini kucağına aldı - Resim : 4

Ünlü isim, 24 Eylül'de dünyaya gelen oğluna Noyan adını verdiğini de duyurdu. 