Oyuncu çift Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı evlendi

'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dünyaevine girdi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, sade bir törenle evlendiklerini duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tuğba Yılmaz (@tugbayiilmaaz)'in paylaştığı bir gönderi

"DÜĞÜNÜ TEMMUZA ERTELEDİM"

Temmuz ayında düğün yapacaklarını belirten oyuncu, "Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Düğünü temmuza erteledim. Haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

Çift, kar yağışı altında dans ederken çekilen görüntülerini de paylaştı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Alperen Sazlı, 2024 yılında Tuğba Yılmaz'ın doğum gününde yaptığı evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımıştı. İkili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.