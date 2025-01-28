Oyuncu Colin Egglesfield'dan üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Colin Egglesfield, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında; "Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat" dedi.