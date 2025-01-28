Oyuncu Colin Egglesfield'dan üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalandı
ABD'nin sevilen oyuncularından biri olan Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandığını duyurdu.
ABD yapımı 'All My Children' ve 'Melsore Place' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan ABD'li oyuncu Colin Egglesfield, daha önce iki kez yendiği kansere karşı mücadelesine yeniden başladı.
51 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez prostat kanseri teşhisi almasının ardından ameliyat olduğunu duyurdu.
Colin Egglesfield, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında; "Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat" dedi.
2019’da kanserle mücadelesini anlatan "Agile Artist" adlı kitabı yazan ünlü isim, açıklamasının devamında, 'İyileşme sürecindeyim. Tedavim her geçen gün daha iyi gidiyor. Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım' ifadelerini kullandı.