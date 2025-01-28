Anasayfa Magazin Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı
Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da yeni pozlarını yayınladı. Özdemir'in baştan aşağı kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı.
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Birçok başarılı projede yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden.
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Güzel oyuncu, son olarak 16.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni karelerini paylaştı.
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Özdemir'in baştan aşağı kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı.
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