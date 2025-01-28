Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da yeni pozlarını yayınladı. Özdemir'in baştan aşağı kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı - Resim : 1

Birçok başarılı projede yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden. 

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı - Resim : 2

Güzel oyuncu, son olarak 16.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni  karelerini paylaştı.

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı - Resim : 3

Özdemir'in baştan aşağı kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı. 

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Oyuncu Demet Özdemir yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in kahve tonlarındaki kış stili beğeni topladı - Resim : 4