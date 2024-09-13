Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları
Yaz günlerinin son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde Demet Özdemir, tekne tatili yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu tekneden pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Eylül ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu çoğunlukla kapanmış olsa da, bazı ünlüler ortalığın sakinlemiş olmasını fırsat bilip tatile devam ediyor.
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Oyuncu Demet Özdemir de tatil keyfini sürdüren isimler arasında yerini alıyor.
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32 yaşındaki Demet Özdemir, siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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370 binden fazla beğeni alan ünlü oyuncuya "Maşallah", "Çok güzelsin ", "Hem güzel hem elegant", "Harika görünüyorsun", "Outfit harika" gibi yorumlar geldi.