Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları

Yaz günlerinin son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde Demet Özdemir, tekne tatili yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu tekneden pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları - Resim : 1

Eylül ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu çoğunlukla kapanmış olsa da, bazı ünlüler ortalığın sakinlemiş olmasını fırsat bilip tatile devam ediyor. 

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Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları - Resim : 2

Oyuncu Demet Özdemir de tatil keyfini sürdüren isimler arasında yerini alıyor. 

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Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları - Resim : 3

32 yaşındaki Demet Özdemir, siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu Demet Özdemir'den tekne pozları - Resim : 4

370 binden fazla beğeni alan ünlü oyuncuya "Maşallah", "Çok güzelsin ", "Hem güzel hem elegant", "Harika görünüyorsun", "Outfit harika" gibi yorumlar geldi. 