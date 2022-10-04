Oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu: "Hoş geldin kızım"

Oyuncu Devrim Saltoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Nazlı Saltoğlu ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Mutluluğa "Evet" diyen çift, birlikteliklerinden bir bebek dünyaya getirdiler.

"ADIN 'YAZ' OLSUN, EVİMİZE KIŞ PEK UĞRAMASIN"

Devrim Saltoğlu ve Nazlı Saltoğlu, Yaz adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Saltoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşi ve kızı ile birlilte çekilen fotoğraflarını paylaşan Devrim Saltoğlu, "Hoş geldin, kızım. Adın 'Yaz' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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