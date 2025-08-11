Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu ani ölüm, sanat camiasını yasa boğdu.

Taşpınar'ın vefat haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu:

"Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz."

Ölüm sebebi henüz açıklanmayan Doğacan Taşpınar, kariyeri boyunca birçok projede yer almış ve sevenlerinin hafızasında yer etmişti.