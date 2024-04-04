Oyuncu Eda Ece anne oldu! İşte bebeğin ismi ve ayrıntılar

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden kısa bir süre son hamilelik müjdesi veren Eda Ece, ilk bebeğini kucağına aldı.

MİNA İPEK TUNCER GELDİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.