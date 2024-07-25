Oyuncu Elçin Sangu: "Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Terapiste gittim"

39 yaşına bastığını söyleyen güzel isim, "Genel olarak özlemiştim sakinliği. Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Durduk yere gelen bir şey değil. Terapiste danışınca tabii ki bazı şeylerin zihinsel olarak hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabileceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.