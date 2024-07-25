Oyuncu Elçin Sangu: "Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Terapiste gittim"
Son olarak Çöp Adam dizisiyle ekranda olan Elçin Sangu, dün akşam Karsu konserinde röportaj verdi. Sangu, “Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Terapiste gittim." dedi.
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Kiralık Aşk dizisindeki Defne rolüyle hafızalara kazınan Elçin Sangu, son olarak Çöp Adam dizisiyle televizyon ekranında yer aldı.
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Uzun süredir kameralar karşısına geçmeyen Sangu, dün akşam Karsu konserinde röportaj verdi.
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39 yaşına bastığını söyleyen güzel isim, "Genel olarak özlemiştim sakinliği. Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Durduk yere gelen bir şey değil. Terapiste danışınca tabii ki bazı şeylerin zihinsel olarak hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabileceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.
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