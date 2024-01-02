Oyuncu Emre Karayel'in acı günü: Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım
Oyuncu Emre Karayel‘in annesi Türkan Onat hayata veda etti. Karayel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu Emre Karayel, aldığı haberle sarsıldı. Karayel'in annesi Türkan Onat hayata veda etti.
"Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım"
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Karayel, şunları yazdı:
“Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin.”
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Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.