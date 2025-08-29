Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi
Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile bugün nikâh masasına oturuyor. Ünlü oyuncunun düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.
"Bodrum Masalı" ve "Teşkilat" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan 32 yaşındaki oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir devam eden evlilik hazırlıklarını tamamladı.
Şenler, birkaç ay önce evlilik teklifi aldığı çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile bugün dünya evine giriyor.
Ünlü oyuncunun düğün töreninden ilk kareler, Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da kız arkadaşlarına özel bir mekânda bekarlığa veda partisi düzenleyen Şenler, duygularını "Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla" sözleriyle ifade etmişti.