Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile bugün nikâh masasına oturuyor. Ünlü oyuncunun düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 1

"Bodrum Masalı" ve "Teşkilat" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle tanınan 32 yaşındaki oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir devam eden evlilik hazırlıklarını tamamladı.

2 / 6
Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 2

Şenler, birkaç ay önce evlilik teklifi aldığı çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile bugün dünya evine giriyor. 

3 / 6
Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 3

Ünlü oyuncunun düğün töreninden ilk kareler, Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.  

4 / 6
Oyuncu Ezgi Şenler bugün çocukluk aşkı ile evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 4

Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da kız arkadaşlarına özel bir mekânda bekarlığa veda partisi düzenleyen Şenler, duygularını "Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla" sözleriyle ifade etmişti.