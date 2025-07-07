Oyuncu Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen’in düğün tarihleri belli oldu

Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Ezgi Şenler, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Uzun süredir birlikte olduğu ve "çocukluk aşkım" dediği Ömer Gürgen ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, mutlu sona doğru ilerliyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; Nisan ayında Ankara Çankaya’daki bir otelde aile arasında sade bir törenle nişanlanan çift, 29 Ağustos’ta İstanbul’da dünyaevine girecek. 12 yaşından beri tanışan Şenler ve Gürgen’in nikah şahitliğini ise aile üyeleri üstlenecek.

Futbolcu menajerliği yapan Ömer Gürgen ile evlilik hazırlıklarına yoğunlaşan Ezgi Şenler, sade ve zarif bir nikah davetiyesi hazırlatarak yakın dostlarına göndermeye başladı.