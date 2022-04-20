Oyuncu Ezra Miller tekrardan tutuklandı

Fantastik Canavarlar yıldızı ünlü oyuncu Ezra Miller, salı günü Hawaii'de gece geç saatlerde özel bir konutta gerçekleşen toplantıdan ayrılması istendikten sonra bir kadının kafasına sandalye fırlattığı iddiasıyla göz altına alındı.

Hawaii Polis Departmanı yaptığı açıklamada, Miller’ın Big Island’ın aşağı Puna bölgesinde ikinci derece saldırıdan tutuklandığını söyledi. Polis soruşturma sonrasında, ünlü oyuncunun, 26 yaşındaki bir kadının alnına bir sandalye fırlattığını söyledi. Miller, trafikteki çevirmeden sonra tutuklandı. Aktör, polisin yerel savcıyla görüşmesinin ardından sabah saat 04.00 sularında serbest bırakıldı. Açıklamaya göre, yaralı kadın da tedaviyi reddetti.

Ayrıca polise göre, geçen ay daha önce birden fazla DC süper kahraman filminde The Flash olarak yer alan Miller, Hawaii'de tutuklandı ve barda meydana gelen bir olaydan sonra uygunsuz davranış ve tacizle suçlandı.

WARNER BROS. VE DC PROJELERİ İPTAL ETTİ

Warner Bros. ve DC yöneticileri, vukuatlarıyla dikkat çeken Miller’ın geçen ay tutuklanmasının ardından ünlü aktörün gelecek rolleri hakkında için bir toplantı düzenledi ve Miller’ın gelecek projeleri için ara verme kararı aldılar.