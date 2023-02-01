Oyuncu Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu

İki yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Eryiğit, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

"BAZI AYNALAR, BAZI OLAYLAR"

Eryiğit, gönderisine, "Bazı aynalar, bazı olaylar" ifadelerini not düştü. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Funda Eryiğit (@fundaery)'in paylaştığı bir gönderi

TURNEDEN PAYLAŞTI

Öte yandan 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyununda rol alan Funda Eryiğit, geçtiğimiz haftalarda da Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekmişti.