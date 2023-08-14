Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün acı günü

'Medcezir', 'Kuzgun', 'Bir deli rüzgar' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, babasının acısıyla sarsıldı. Ergüçlü'nün KKTC'de yaşayan babası gazeteci Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haberi Süleyman Ergüçlü'nün eşi Neşe Ergüçlü duyurdu.

"Acım, acımız sonsuz"

Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.