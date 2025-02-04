Oyuncu İlker Aksum baba oldu: "Lila'mızı kucağımıza aldık"
Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba olduğunu duyurdu.
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Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem, 20 Dakika, Yeşil Deniz, Siyah Kalp gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti.
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Bir süredir anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızları Lila'ya kavuştu.
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53 yaşındaki İlker Aksum, kızı ve eşiyle yer aldığı fotoğrafını; "Lilamızı kucağımıza aldık" mesajıyla paylaştı.
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İlker Aksum'un paylaşımına, Meltem Cumbul, İpek Tuzcuoğlu, Binnur Kaya, Taha Baran Özbek, Yasemin Yazıcıoğlu, Emine Ün, Nursel Köse, Emre Kınay, Sumru Yavrucuk, Murat Yıldırım ve Işıl Yücesoy gibi ünlü isimlerden de tebrik mesajı geldi.