Oyuncu İlker Aksum baba oldu: "Lila'mızı kucağımıza aldık"

İlker Aksum'un paylaşımına, Meltem Cumbul, İpek Tuzcuoğlu, Binnur Kaya, Taha Baran Özbek, Yasemin Yazıcıoğlu, Emine Ün, Nursel Köse, Emre Kınay, Sumru Yavrucuk, Murat Yıldırım ve Işıl Yücesoy gibi ünlü isimlerden de tebrik mesajı geldi.