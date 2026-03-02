Oyuncu İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldı

İran, İsrail ve ABD arasındaki askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte Orta Doğu hava sahasında yaşanan kısıtlamalar, Dubai’de bulunan Türk sanatçıları ve binlerce yolcuyu belirsiz bir bekleyişe sürükledi.

Sevilen oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, sergiledikleri "Bir Baba Hamlet" oyunu için gittikleri Dubai'de uçuşların iptal edilmesi üzerine mahsur kaldılar.

Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, 27 Şubat'ta gittikleri turnenin ardından bugün dönmeyi planladıklarını ancak uçuşların iptal olması nedeniyle "teslim olduklarını" belirtti. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte güvende olduklarını vurgulayan Ayrık, "Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar, umarım öğretmenleri kusura bakmaz" diyerek durumu mizahi bir dille özetledi.

İlker Ayrık ile birlikte sahneledikleri "Bir Baba Hamlet" oyunu için bölgede olan usta oyuncunun da uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de kaldığı kesinleşti. Çoruh’tan henüz bireysel bir video paylaşımı gelmese de ekip arkadaşlarıyla birlikte uçuşların açılmasını bekliyor.