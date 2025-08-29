Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı evlendi! İşte düğünden kareler

Bir süredir olan oyuncu İpek Karapınar ile yönetmen sevgilisi Ali Balcı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Bugün dünyaevine giren çiftin düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 1

"Kırgın Çiçekler" ve "Küçük Sırlar" gibi dizilerle tanınan oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştirdi.

2 / 5
Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 2

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çift, Haziran ayında İzmit'te nişanlanmıştı.

3 / 5
Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 3

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde evlilik teklifi alan Karapınar ve Balcı çifti, bugün gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.

4 / 5
Oyuncu İpek Karapınar ve yönetmen Ali Balcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 4

Mutlulukları objektiflere yansıyan çiftin düğününe, yakın dostları ve meslektaşları da katıldı.  