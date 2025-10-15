Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Kızını kucağına aldı
"Sen Anlat Karadeniz" ve "Yürek Çıkmazı" gibi yapımlarla tanınan oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oldu. Müjdeli haberi ünlü ismin yakın arkadaşı verdi.
"Sen Anlat Karadeniz", "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve son olarak "Yürek Çıkmazı" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de nikah masasına oturduğu eşi Ural Kaspar ile ilk çocuklarına kavuştu.
Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncudan gelen bu güzel haber, yakın arkadaşı Sebile Ölmez tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Sebile Ölmez, hastane odasındaki balonları paylaşarak "Kızımız geldi" notunu düşerken, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.
Kız bebek bekleyen Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir baby shower partisi düzenlemişti.