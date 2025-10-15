Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber! Kızını kucağına aldı

"Sen Anlat Karadeniz", "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve son olarak "Yürek Çıkmazı" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de nikah masasına oturduğu eşi Ural Kaspar ile ilk çocuklarına kavuştu.