Oyuncu İrem Sak’ın acı günü… Babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak baba acısıyla sarsıldı. Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu İrem Sak’ın acı günü… Babası hayatını kaybetti - Resim : 1

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde oynayan güzel oyuncu İrem Sak, baba acısıyla yıkıldı. 

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Oyuncu İrem Sak’ın acı günü… Babası hayatını kaybetti - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti. 

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Oyuncu İrem Sak’ın acı günü… Babası hayatını kaybetti - Resim : 3

Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak, 75 yaşındaydı.