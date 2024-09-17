Oyuncu İrem Sak’ın acı günü… Babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu İrem Sak baba acısıyla sarsıldı. Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak kaldırıldığı hastanede vefat etti.
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde oynayan güzel oyuncu İrem Sak, baba acısıyla yıkıldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.
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Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak, 75 yaşındaydı.