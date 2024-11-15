Oyuncu İsmail Demirci, 40. yaşını ailesiyle birlikte kutladı

Oyuncu Hande Soral meslektaşı eşi İsmail Demirci'nin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu İsmail Demirci, 40. yaşını ailesiyle birlikte kutladı - Resim : 1

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile mutluluğa evet demişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Demirci, 40 yaşına bastı.

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Oyuncu İsmail Demirci, 40. yaşını ailesiyle birlikte kutladı - Resim : 2

Soral, eşinin doğum gününü Instagram hesabından sevenleriyle birlikte kutladı. Soral, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı "İyi ki, hoş geldin 40" notuyla paylaştı.

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Oyuncu İsmail Demirci, 40. yaşını ailesiyle birlikte kutladı - Resim : 3

Demirci'yi mutlu gününde oyuncu Hande Soral ve erkek kardeşi Bedirhan Soral da yalnız bırakmadı.

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Oyuncu İsmail Demirci, 40. yaşını ailesiyle birlikte kutladı - Resim : 4

İsmail Demirci ile Hande Soral, Ali adını verdikleri çocuklarını 2022 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.