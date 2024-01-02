Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu

"Güneşi Beklerken", "Sen Çal Kapımı", "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Şu sıralar Kuzey Makedonya’da çekilen “Beyaz Zambak” dizisinde başrol oynayan İsmail Ege Şaşmaz hem doğum ve hem de yılbaşı tatili nedeniyle İstanbul’a geldi ve bu sabah kızını kucağına aldı.

Kızlarına Azra ismini verdiler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal bu sabah saat 08.23’te doğum yaptı. Şaşmaz ve Ünal kızlarına Azra adını verdi. 2 kilo 600 gram dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmail Ege Şaşmaz’a mutlu gününde en büyük destekçisi kardeşi Aytaç Şaşmaz oldu.