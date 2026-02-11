Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni belli oldu

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde fenalaşarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti.

Oyunculuk kariyerine 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım atan Arslan; "Poyraz Karayel"deki Sefer karakterinin yanı sıra "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Kuruluş Osman" ve "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi pek çok başarılı yapımda rol alarak izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

Vefatından sadece saatler önce sosyal medyada eşi Hicran Akın’ın paylaşımına verdiği "Cananım benim" yanıtı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken son romantik karesi olarak hafızalara kazındı.

Eşi tarafından paylaşılan bilgilere göre sevilen sanatçının cenazesi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.