Oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker evlendi
"Kurtlar Vadisi", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" ve "Kiralık Aşk" gibi popüler televizyon yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Kerem Fırtına, hayatını sunucu Gözde Şeker ile birleştirdi. Bir süredir birlikte olan çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Çift, aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende Fırtına ve Şeker'in mutluluğu dikkat çekti. Nikahın ardından çekilen kareler, ünlü çiftin sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşıldı.
Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.