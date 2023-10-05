"American Beauty", "The Usual Suspects" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi tehlikesi var

Taşkent Uluslararası Film Festivali için Özbekistan'da olan oyuncunun kolunun 8 saniyeliğine uyuşması üzerine kalp krizi geçirme tehlikesi olduğu belirtildi.

Ntv'nin TMZ'den aktardığına göre, kolunun uyuşması üzerine hastaneye giden Spacey'nin, durumunun iyi olduğu belirtildi. Böylece Spacey, aynı gece film festivaline katıldı. Spacey, festivaldeki konuşmasında yaşadığı rahatsızlığın ardından "hayatın daha değerli olduğunu" anladığı söyledi.

Davada beraat etti

Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey, suçsuz bulundu.

Spacey, verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söyledi. ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü öne sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullandı.