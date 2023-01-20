Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Geçtiğimiz yıl Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren Leyla Lydia Tuğutlu, eylül ayında sosyal medya hesabından hamilelik haberini duyurmuştu. Çift, bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

EVREN DENİZ ADINI VERDİLER

Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Evren Deniz' adını verdi.

"BEN DE BEBEĞİM DE SAĞLIKLIYIZ"

Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” sözleriyle dile getirdi.