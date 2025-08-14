Oyuncu Metin Akdülger'den uzun zaman sonra sevgilisi Cansu Akın'la yeni kare geldi
Hande Erçel'le başrollerini paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filmiyle adından söz ettiren oyuncu Metin Akdülger, uzun süredir influencer sevgilisi Cansu Akın'la gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Nadir anlarda birlikte görüntü veren çift, son paylaşımla ayrılık iddialarını sona erdirdi. Metin Akdülger, uzun bir aradan sonra sevgilisi Cansu Akın'la yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Özge Çolak
Uzun süredir aşk yaşayan Cansu Akın ve Metin Akdülger, ilişkilerini gözlerden uzak tutuyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Akdülger, uzun zaman sonra sevgilisi Cansu Akın'la yeni karesini paylaştı.
Son olarak “İki Dünya Bir Dilek” filminde Hande Erçel'le başrolleri paylaşan Metin Akdülger'in sosyal medya hesabında Akın'la paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi gördü.
Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan oyuncu Metin Akdülger ile sevgilisi Cansu Akın, ayrılık iddialarına da son noktayı koymuş oldu. Uzun süredir birlikte olmalarına rağmen ilişkilerini kameralardan uzak tutmayı tercih eden çift, nadiren birlikte görüntü veriyordu.
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle yeni bir fotoğraf paylaşan Metin Akdülger, bu mutlu kareyle birlikte ayrılık dedikodularını da yalanlamış oldu.