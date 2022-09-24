'Oyuncu mu model mi olacaksın' diyorlar ama... Nursena Say en büyük hayalini paylaştı

Miss Turkey 2022'nin finali 20 Eylül günü yapılmıştı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Miss Turkey 2022'de kazanan isim Nursena Say oldu. Dereceye giren diğer isimlerse Aleyna Şirin ve Selin Erberk Gurdikyan idi. Nursena Say, bundan sonraki kariyer hedefini anlattı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. 2021 yılında mezun oldu. Yaklaşık 1 yıllık mimarlık deneyimi bulunuyor.
Nursena Say, ntv.com.tr'den Batuhan Durmuş'a verdiği röportajda, güzelliğin kendisine ne ifade ettiğinin sorulması üzerine, "Duruş ve gülüş güzellik kavramında benim için önemli. Ben genç insanların sadece sosyal medyada gördükleri fenomenlere benzemek için estetik operasyon yaptırmalarına karşı çıkıyorum" diyor.
Nursena Say estetiği olup olmadığını sorulması üzerine ise "Öncelikle estetiğim yok. Botoks ve dolgum yok. Yaptırmayı düşünmüyorum çünkü yaşım çok genç. Şuan hiçbir şeyim yok ama ilerleyen yaşlarda bilemiyorum" yanıtını veriyor.