'Oyuncu mu model mi olacaksın' diyorlar ama... Nursena Say en büyük hayalini paylaştı

Nursena Say, ntv.com.tr'den Batuhan Durmuş'a verdiği röportajda, güzelliğin kendisine ne ifade ettiğinin sorulması üzerine, "Duruş ve gülüş güzellik kavramında benim için önemli. Ben genç insanların sadece sosyal medyada gördükleri fenomenlere benzemek için estetik operasyon yaptırmalarına karşı çıkıyorum" diyor.