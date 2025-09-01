Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın anne acısı! 'Sensiz ben ne yapacağım?'
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kanserle mücadelesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Şahinkaya, bu acı haberi duygu dolu bir paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
Annesi Meltem Vural'a olan derin sevgisini dile getiren Şahinkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."
Meltem Vural'ın cenazesi, bugün Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı.