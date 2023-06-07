Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor!

Nilsu Berfin Aktaş, eşi Serdar Sertçelik’ten boşanmak için avukatına talimat verdi. Nilsu Aktaş'ın boşanma davası açmasının ardından Serdar Sertçelik, sosyal medya hesabından eşi hakkında sert açıklamalar yaptı.

SERDAR SERTÇELİK: ONU KAYBETMENİN VERDİĞİ HIRSLA YAPTIM

Serdar Sertçelik, kısa bir süre sonra geri adım atarak söyledikleri için pişman olduğunu söyledi. Sertçelik, "Benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisi ile ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin."

Nilsu Berfin Aktaş, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.