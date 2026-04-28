Oyuncu Oktay Çubuk’un yurtdışında kalbi durdu! Yoğun bakımda tedavi görüyor

Özel Amerikan Robert Lisesi Türk Müdürü Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un iş seyahati nedeniyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ünlü oyuncu Oktay Çubuk, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, annesine eşlik ettiği sırada rahatsızlanan 30 yaşındaki oyuncunun hastanede kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hayati riskin atlatılmasının ardından yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Daha önce bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı veya kalp sorunu bulunmadığı belirtilen genç oyuncunun tedavisi Lizbon’daki hastanede sürüyor. Doktorların, olayın nedenine ilişkin detaylı tetkikleri devam ederken, Çubuk’un bir süre daha gözetim altında tutulacağı bildirildi.