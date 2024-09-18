Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Pelin Karahan sarı sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 1

2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pelin Karahan, şimdilerde Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 2

Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri. 

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Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 3

Pelin Karahan sarı derin sırt dekolteli uzun elbisesiyle gün batımında pozlar verdi.

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Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 4

39 yaşındaki ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.  