Oyuncu Pelin Karahan günbatımında pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Pelin Karahan sarı sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
1 / 6
2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pelin Karahan, şimdilerde Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.
2 / 6
Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri.
3 / 6
Pelin Karahan sarı derin sırt dekolteli uzun elbisesiyle gün batımında pozlar verdi.
4 / 6
39 yaşındaki ünlü ismin bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.