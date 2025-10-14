Oyuncu Rabia Soytürk ve futbolcu Lucas Torreira aşk mı yaşıyor?

26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edildi. Lucas Torreira bir dönem Devrim Özkan ile sevgiliydi.

Rabia Soytürk, uzun zamandır Samet Vuruşan ile sevgiliydi. Çift 3 hafta önce ilişkimiz devam ediyor mesajı vermişti. Samet Vuruşan, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz" demişti.

Fakat ünlü çift birbirlerini Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Tam da bu esnada yeni aşk iddiası doğdu.

RABİA SOYTÜRK YALANLADI

Ece Erken yaptığı paylaşımla aşk iddialarına son noktayı koydu. Rabia Soytürk ile konuşan Ece Erken, "Sorduk yalan dedi Rabia" paylaşımında bulundu.