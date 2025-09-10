Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan ayrıldı

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Rabia Soytürk, iki yıldır birlikte olduğu mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftten gelen bu haber, sevenlerini şaşırttı.

Ayrılık haberini, "2. Sayfa" duyurdu. İlişkisinin bittiği iddiaları, çiftin birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmaları ve birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları silmeleriyle kesinleşti.

Geçtiğimiz yıl Samet Vuruşan'ın evlenme teklifine "evet" yanıtını alan Soytürk'ün, ilişkisini sonlandırması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.