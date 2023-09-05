Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi

'Adsanalı', 'Kara Sevda', 'Ramo', 'Kuruluş: Osman' ve Ömer gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Rüzgar Aksoy, 3 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklif ettiği dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirdi. Polonezköy‘de düzenlenen kır düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin nikah şahitliğini oyuncu Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.

“Rüya gibi geldi geçti"

Törenden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Düğünün ardından çift ortak mesaj paylaşıp dostlarına teşekkür etti: “Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Sancakli Aksoy (@yasse_s)'in paylaştığı bir gönderi

Yasemin Sancaklı'nın düğünün hemen ardından soyadına 'Aksoy'u da eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Çift köpeklerine de gelinlik ve damatlık giydirdi.