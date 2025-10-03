Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı
Şimdilerde Gelin Takımı 2 filmiyle adından söz ettirin oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından eşiyle 11. evlilik yıldönümlerini kutladı. Eşi ve kızlarıyla pasta kesen ünlü oyuncunun aile pozları ilgi gördü.
Şimdilerde Kadife Kelepçe Gelin Takımı 2 filmiyle adından söz ettirin Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
Eşi Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Seda Bakan, ailesiyle keyifli anlarını sık sık paylaşıyor.
Ünlü oyuncu şimdi de sosyal medya hesabından eşiyle 11. evlilik yıldönümlerini kutladı.
"Nice senelere Seda ve Ali" notlu pastayı ailecek kesen ve kızlarıyla poz veren çiftin kareleri ilgi gördü.