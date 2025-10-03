Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı

Şimdilerde Gelin Takımı 2 filmiyle adından söz ettirin oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından eşiyle 11. evlilik yıldönümlerini kutladı. Eşi ve kızlarıyla pasta kesen ünlü oyuncunun aile pozları ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 4
Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 1

Şimdilerde Kadife Kelepçe Gelin Takımı 2 filmiyle adından söz ettirin Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

2 / 4
Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 2

Eşi Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Seda Bakan, ailesiyle keyifli anlarını sık sık paylaşıyor.

3 / 4
Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu şimdi de sosyal medya hesabından eşiyle 11. evlilik yıldönümlerini kutladı.  

4 / 4
Oyuncu Seda Bakan eşiyle 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı - Resim : 4

"Nice senelere Seda ve Ali" notlu pastayı ailecek kesen ve kızlarıyla poz veren çiftin kareleri ilgi gördü. 