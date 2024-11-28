Oyuncu Seda Bakan'ın transparan stili beğeni topladı
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından sıkça söz ettiren Seda Bakan, dün akşam bir davete katıldı. Ünlü oyuncu siyah transparan elbisesiyle katıldığı geceden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan'ın pozları kısa sürede beğeni topladı.
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Başrollerinde Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
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Dizinin yayınlanan tanıtımı fazla müstehcen bulundu ve TikTok'ta yasaklandı. Seda Bakan da bu duruma tepki göstermişti.
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Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ile adından söz ettiren Bakan, dün akşam bir davete katıldı. Ünlü oyuncu siyah transparan elbisesiyle katıldığı geceden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bakan'ın pozları kısa sürede beğeni topladı. Bakan'ın peş peşe paylaştığı pozlarına takipçileri "Maşallah size", "Nasıl güzel taşıyorsun", "Ve tanrı kadını yarattı", "Bayıldım efsane" gibi yorumlar yaptı.